В Екатеринбурге поймали возможного насильника 12-летней девочки

Его искали более двухсот полицейских.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки, которое произошло на Уктусе 7 ноября.

По данным портала 66.ru, мужчина подходит под описание подозреваемого, лицо которого распространяли на фотороботе. По снимку и видеоматериалам его заочно опознала сама девочка.

В региональном управлении Следственного комитета пока не комментируют информацию.

Напомним, что на поиски насильников были брошены силы 250 силовиков.

Также автомобилистов Екатеринбурга просили предоставить записи с видеорегистраторов, так как они могли заснять нападавших.

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