За один вечер в Екатеринбурге ограбили банк и пункт микрозаймов

16+ Фото: архив НАШЕЙ

Полиция опрашивает персонал. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017 Минувшим вечером в Екатеринбурге произошло сразу два ограбления финансовых организаций. Сначала грабители совершили вооруженный налет на точку микрозаймов "Деньги сразу" на улице Челюскинцев, неподалеку от ЖД вокзала. По данным полиции, грабители смогли унести несколько тысяч рублей. Второе ограбление произошло в коммерческом банке на перекрестке Малышева-Гагарина. – Сыщики опрашивают персонал, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося. Также устанавливается, какой материальный ущерб был нанесен, – рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, что это не первое ограбление пункта микрозаймов на этой неделе. До этого налетчик в маске обчистил павильон "Росденьги" на улице Академика Бардина. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: