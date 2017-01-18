Полицейские пытаются опознать труп мужчины, который нашли под Каменском-Уральским

На его теле нет признаков насильственной смерти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Полицейские Каменска-Уральского просят горожан помочь опознать труп пожилого мужчины, который 15 января нашли в селе Позариха, пишет KU66.

Тело мужчины в возрасте примерно 60 лет обнаружили днем возле гаражей, расположенных неподалеку от дома на улице Механизаторов, 7. На теле погибшего нет признаков насильственной смерти.

Рост мужчины составляет около 160 сантиметров. На нем были надеты: черный полушубок, черная меховая шапка-ушанка, серые брюки с красными лампасами и черные полусапоги. Под шубой надеты темный пиджак и бежевая кофта. В кармане погибшего лежал длинный металлический ключ.