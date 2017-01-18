В Екатеринбурге 15-летняя дочь депутата попала на сайт секс-услуг

Анкету девочки обнаружила директор ее гимназии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Ученица элитной гимназии Екатеринбурга, она же дочь известного депутата Городской думы, который входит в думскую комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной политике, снялась в откровенной фотосессии для сайта интим-услуг, пишет сегодня, 19 января, life.ru.

Фотографии 15-летней девушки на сайте с проститутками обнаружила директор гимназии, где та учится. Ссылку на него она получила в письме. На страничке с фотографиями девушки (ее имя там изменено на Марго) указано, что за свои услуги она берет 2 500 рублей в час, 12 000 рублей за ночь. В это время она готова на классический секс, кунилингус и минет в презервативе.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что девочка не отрицает свою причастность к этой фотосессии. В гимназии она учится хорошо, на занятиях ведет себя спокойно и ни с кем не конфликтует.

– Мать девочки рассказала, что у них сложные отношения, дочь ее нередко обманывает. Например, говорит, что собирается в гости к подруге, а на самом деле проводит время в другом месте. Мать выяснила это, когда установила на телефоне функцию родительского контроля. Поэтому родители допускают возможность работы 15-летней дочери в секс-индустрии, – добавил он.

Сняться в откровенной фотосессии девочке предложили через социальную сеть. Сначала школьница ответила, что она несовершеннолетняя, но обещала подумать. Потом она приехала в квартиру к незнакомой женщине, где та сделала несколько откровенных снимков. По словам самой девочки, она просто хотела заработать, но денег ей так и не дали.