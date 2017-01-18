Подожгли должники? В Екатеринбурге сгорел павильон микрозаймов

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
В Екатеринбурге на улице Титова сгорел павильон пункта микрозаймов «До зарплаты», сообщили в областном управлении МЧС 18 января.
Сообщение о пожаре поступило в половине седьмого вечера 18 января. На площади 20 квадратных метров горели кровля павильона, утеплитель, потолок и внутренняя обшивка.
На место пожара выезжали две спецмашины и шесть спасателей. Локализовать огонь удалось за 15 минут, спустя еще 10 минут открытое горение было ликвидировано. Полностью пожар потушили в половине восьмого вечера.
- В пожаре никто не пострадал, его причины устанавливаются.
- Вечером 18 января на улице Репина в Екатеринбурге произошел пожар в СИЗО-1. В шестом корпусе изолятора замкнуло проводку, в результате произошло задымление на вещевом складе.
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