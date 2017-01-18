Очередное ЧП в доме-интернате на Ляпустина в Екатеринбурге: серьезно пострадал ребенок

На месте происшествия работают специалисты прокуратуры и следователи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Утром в четверг, 19 января, в доме-интернате на Ляпустина, 4, получил ожоги 11-летний воспитанник. Ребенка отправили в детскую больницу после купания. Делом занялся Следственный комитет СК РФ по Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, утром поступила информация о получении ожогов тела 11-летним мальчиком, являющимся воспитанником екатеринбургского детского дома-интерната на Ляпустина. По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По имеющимся данным, санитарка детдома для умственно отсталых детей искупала 11-летнего воспитанника интерната, который не может обслуживать себя самостоятельно. После проведения процедур санитарка одела ребенка и ушла. Через некоторое время воспитательница учреждения заметила на теле ребенка ожоги.

Ребенка на скорой увезли в больницу

Мальчику была вызвана скорая помощь, которой диагностировано наличие у ребенка ожогов 2-й степени. Для дальнейшего лечения ребенка госпитализировали в детскую больницу.

– Ожоги зафиксированы на 35% тела. Ребенок с предварительным диагнозом «ожоги 2-й степени» был доставлен в Детскую городскую больницу Екатеринбурга № 9. Сейчас ведомство проводит проверку, выясняя, как такое могло произойти. По предварительным данным, получивший ожоги мальчик – 2005 года рождения, —сообщили в прокуратуре Свердловской области. Делом занялись прокуратура и СКР На место ЧП выехал зампрокурора Чкаловского района Екатеринбурга Антон Никитин.

В рамках расследования уголовного дела следователем СКР выясняются все обстоятельства случившегося. Проводится осмотр места происшествия, допросы сотрудников учреждения. Для определения степени тяжести вреда здоровью мальчика будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.