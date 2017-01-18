В поселке Кольцово в детском саду отравилась целая группа малышей

Родители обеспокоены.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

В Екатеринбурге в детсаде № 409 по адресу переулок Утренний, 4, у детей заболели животы и появилась рвота. Но, как сегодня, 19 января, написал 66.ru, заведующая отрицает массовую вспышку инфекции.

Как рассказали родители малышей, нескольким детям стало плохо два дня назад. У них ухудшилось самочувствие, у всех пошла рвота. При этом заведующая детским садом уточнила, что, по ее данным, сейчас в садике зарегистрирован только один случай острой кишечной инфекции . И при этом группу, в которую ходил малыш, сразу же закрыли на карантин.

В пресс-службе свердловского Роспотребнадзора подтвердили, что заболевшие дети в садике № 409 есть, но на 19 января поступила информация только об одном случае заболевания.

— Ситуация в детском саду № 409 находится под нашим контролем. Если будут зарегистрированы множественные случаи заболевания, специалисты Роспотребнадзора выедут на место и проведут все необходимые проверочные мероприятия, пока в этом нужды нет, — уточнили в пресс-службе областного ведомства.