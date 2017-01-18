Свердловчанин сжег чужую машину, потому что в ней не было магнитолы

Поджигателя задержали по горячим следам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

В Первоуральске мужчина взломал чужую машину, послушал в ней музыку, а затем сжег, сообщили в областном управлении МВД сегодня, 19 января.

Полиция по горячим следам задержала поджигателя отечественной легковушки, которую тот сжег из любопытства. На место пожара на улицу Прокатчиков выезжали полицейские, следователи, эксперт-криминалист и кинолог со служебной собакой.

К моменту прибытия силовиков пожар уже был локализован спасателями МЧС, его площадь составила три квадратных метра. Полицейские установили, что сгоревший ВАЗ принадлежал 40-летней жительнице дома, во дворе которого произошел пожар

По горячим следам был задержан поджигатель машины – не раз судимый 36-летний мужчина. Он признал свою вину и рассказал, что разбил окно в машине, потому что был пьян и хотел послушать музыку. Магнитолы в «Оке» не было, поэтому мужчина решил развлечься по-другому – посмотреть, как будет гореть машина. Понаблюдав за пожаром, поджигатель отправился домой, где его задержали утром 19 января.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, причиненный им ущерб составил 50 тысяч рублей. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.

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