В екатеринбургском СИЗО произошел пожар

В корпусе изолятора замкнуло проводку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
В Екатеринбурге рядом с Центральным стадионом вечером 18 января в СИЗО-1 произошел пожар, сообщает «Аиф Урал».
Пожар в следственном изоляторе начался в половине десятого вечера. По словам представителя регионального управления ГУФСИН Дины Татаренковой, в периметре СИЗО произошло замыкание проводки. В результате был зыдымлен склад в шестом корпусе изолятора, на котором хранятся вещи арестованных.
Личный состав СИЗО подняли по тревоге, на место происшествия прибыли пожарные и один из руководителей изолятора.
- Пожар потушили сотрудники СИЗО, данных о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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