В Верхней Салде полицейский застрелил кавказца, который напал на девушку

Животное вело себя агрессивно и успело укусить местную жительницу, ее спас пуховик.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
Сотруднику полиции из Верхней Салды пришлось применить табельное оружие и застрелить агрессивную кавказскую овчарку, напавшую на девушку. Об этом написала «КП-Екатеринбург» 18 января.
В дежурную часть с информацией о безнадзорном животном обратились жители одного из домов по улице Сабурова. Они рассказали, что по улицам бегает большая собака, внешне похожая на кавказскую овчарку. Хозяина рядом с ней нет, собака ведет себя агрессивно.
На место прибыли участковые уполномоченные. Внезапно старший лейтенант полиции Юрий Поляков с напарником услышали женский крик. Забежав за дом, они увидели большую собаку, которая была готова кинуться на девушку. Поскольку животное представляло реальную угрозу для жизни человека, полицейский в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Федерального закона «О полиции» принял решение применить табельное оружие. В животное стреляли четыре раза.
Пострадавшая 17-летняя девушка была спасена. Она рассказала, что шла мимо, когда овчарка напала на нее внезапно и укусила за спину. Когда кавказец готовился кинуться на нее во второй раз, прибежали полицейские.
— Времени на раздумья не было, пришлось действовать быстро. Собака крупная, представляла реальную угрозу жизни человека, и справиться с ней в одиночку даже мужчине в любом случае невозможно. Тем более, она уже была готова кинуться на девушку. Чтобы это предотвратить, пришлось использовать табельное оружие, — поясняет Юрий Поляков.
- Благодаря тому, что на девушке был пуховик, а собака напала сзади, укусив за спину, серьезных травм удалось избежать. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.
- Оказалось, что кавказская овчарка сбежала из вольера одного из местных жителей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. С хозяином ведутся беседы.
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