В Верхней Салде полицейский застрелил кавказца, который напал на девушку

Животное вело себя агрессивно и успело укусить местную жительницу, ее спас пуховик.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Сотруднику полиции из Верхней Салды пришлось применить табельное оружие и застрелить агрессивную кавказскую овчарку, напавшую на девушку . Об этом написала «КП-Екатеринбург» 18 января.

В дежурную часть с информацией о безнадзорном животном обратились жители одного из домов по улице Сабурова. Они рассказали, что по улицам бегает большая собака, внешне похожая на кавказскую овчарку. Хозяина рядом с ней нет, собака ведет себя агрессивно

На место прибыли участковые уполномоченные. Внезапно старший лейтенант полиции Юрий Поляков с напарником услышали женский крик. Забежав за дом, они увидели большую собаку, которая была готова кинуться на девушку. Поскольку животное представляло реальную угрозу для жизни человека, полицейский в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Федерального закона «О полиции» принял решение применить табельное оружие. В животное стреляли четыре раза.

Пострадавшая 17-летняя девушка была спасена. Она рассказала, что шла мимо, когда овчарка напала на нее внезапно и укусила за спину. Когда кавказец готовился кинуться на нее во второй раз, прибежали полицейские.

— Времени на раздумья не было, пришлось действовать быстро. Собака крупная, представляла реальную угрозу жизни человека, и справиться с ней в одиночку даже мужчине в любом случае невозможно. Тем более, она уже была готова кинуться на девушку. Чтобы это предотвратить, пришлось использовать табельное оружие, — поясняет Юрий Поляков.

Благодаря тому, что на девушке был пуховик, а собака напала сзади, укусив за спину, серьезных травм удалось избежать. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

Оказалось, что кавказская овчарка сбежала из вольера одного из местных жителей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. С хозяином ведутся беседы.