В центре Екатеринбурга найдено тело мужчины в петле и с ножом в сердце

Следователи исключают криминальный характер смерти.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017
Сегодня, 19 февраля, на улице Большакова в микрорайоне Парковый города Екатеринбурга было обнаружено тело мужчины, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.
На вид мужчине около 35 лет, из других источников известно, что в его сердце был воткнут нож. Также Е1 указывает на то, что тело мужчины было найдено в петле.
– В настоящий момент проводится доследственная проверка. Если будет установлено, что криминального характера смерть не имеет, то дело возбуждаться не будет, – сообщил журналистам Александр Шульга.