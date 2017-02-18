В центре Екатеринбурга найдено тело мужчины в петле и с ножом в сердце

Следователи исключают криминальный характер смерти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

Сегодня, 19 февраля, на улице Большакова в микрорайоне Парковый города Екатеринбурга было обнаружено тело мужчины, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

На вид мужчине около 35 лет, из других источников известно, что в его сердце был воткнут нож. Также Е1 указывает на то, что тело мужчины было найдено в петле.