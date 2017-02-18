В Каменске-Уральском школьник пришел в школу с пистолетом, чтобы выяснить отношения с бывшей девушкой

ЧП произошло в одной из городских школ в минувшую пятницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

ЧП слуилось в пятницу 17 февраля в школе №60 города Каменск-Уральского. Оевидцы сообщили портала КУ66, что в учебное заведение пришла компания молодых людей с пневматическим пистолетом и начала угрожать другим ученикам.

Инцидент произошел около 13-50. По словам свидетелей, двое молодых людей в возрасте 17-18 лет разыскивали в школе своего знакомого. Они прошли в здание, наставили пистолет на вахтера и потребовали вызвать ученика. Позднее рядом с ними появилась девушка разыскиваемого, и они решили захватить ее в заложники. Один из молодчиков схватил ее за шею, приставил пистолет к груди и вытащил на крыльцо.

Там за старшеклассницу заступились дугие ученики школы, но отморозки не унимались - они начали угрожать и заступникам.

Позднее выяснилось, что эта девушка отказалась встречаться с другом молодых людей, и они пришли разобраться и отомстить за отвергнутого приятеля.

Очевидцев особенно возмутил тот факт, что никто из преподавательского состава не вышел разобраться в происходящем. Как сообщил источник издания, учителя просто наблюдали со стороны и никак не вмешивались в инцидент.

К счастью, дело обошлось без стрельбы и пострадавших. Однако полиция Каменска-Уральского проводит проверку по данному факту.