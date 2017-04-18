Экс-главе Верх-Исетского района на месяц продлили домашний арест

Александру Бреденко запрещено покидать свою трехкомнатную квартиру на улице Токарей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Верх-Исетский районный суд продлил домашний арест экс-главе Верх-Исетского района Александру Бреденко.



Напомним: 52-летнего чиновника задержали прямо на рабочем месте 21 февраля сразу после того, как он получил взятку в размер 150 тысяч рублей. По версии следствия, Бреденко получил деньги предпринимателя, который не без помощи чиновника получил муниципальный контракт по санитарному содержанию частного сектора в Верх-Исетском районе. Как удалось выяснить, стоимость работ по этому контракту составляет 15 миллионов рублей. Сразу после задержания чиновник написал явку с повинной, а на следующий день суд отправил его под домашний арест. Однако 20 апреля его срок истекал.

– Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения Бреденко, - сообщили в пресс-службе свердловского областного суда. – Под домашним арестом он пробудет до 20 мая.

Все это время Александру Бреденко запрещено покидать свою трехкомнатную квартиру в доме на улице Токарей, где вместе с ним проживают его гражданская супруга и их трехлетняя дочь.



Экс-главе Верх-Исетского района предъявили обвинение по статье «Получение взятки в значительном размере за общее покровительство», по которой ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, то есть до 4,5 млн рублей.

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