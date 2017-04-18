Под Екатеринбургом сгорели столярная мастерская и частный дом: в огне погибла женщина

Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017
Под Екатеринбургом сгорела столярная мастерская и жилой дом, в огне погибла женщина, сообщает «Интерфакс-Урал» 19 апреля.
Пожар начался вечером 18 апреля - загорелась частная столярная мастерская, затем пламя перекинулось на жилой дом, стоящий по соседству. К приезду спасателей огонь распространился на площади 800 квадратных метров - быстрому разгоранию способствовало обилие дерева и лакокрасочных метариалов в столярной мастерской.
Пожару был присвоен первый номер сложности. На место ЧП прибыли восемь пожарных машин и 16 спасателей, им удалось остановить распространение огня на другие дома. К сожалению, пожарные не смогли спасти женщину - она погибла в огне. Ее личность сейчас устанавливается.
- Специалистам предстоит выяснить причины возгорания. По предварительной информации, пожар мог произойти из-за неисправности печного отопления либо его неумелого использования.