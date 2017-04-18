Работал спасателем в МЧС, сидел за изнасилование и вышел по УДО: подробности об убийце Ирины Вахрушевой

Тогда девушка осталась жива, а мужчину поймали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Волонтеры выяснили, кем на самом деле является убийца Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы. Как оказалось, зовут его Алексей Фалькин, в 2013 году его арестовали за изнасилование девушки из Березовского, написала местная газета «Золотая Горка».

У 34-летнего Фалькина есть дочь, которую он в прошлом году повел в школу, судя по фото из соцсетей, возможно, даже две дочки. Он отслужил в армии, работал в МЧС, был пожарным. Пока в 2013 году его не задержали за изнасилование и не посадили в колонию.

Хотел подвезти девушку до Березовского

Как рассказали в газете «Золотая горка», в августе 2012 года молодая учительница из Березовского допоздна задержалась в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, где встречалась со своим молодым человеком. Ей надо было вернуться домой, и парень поймал ей попутку. За рулем остановившегося «Хендэ Акцент» сидел нетрезвый Алексей Фалькин, который согласился отвезти пассажирку в Березовский за 400 рублей.

В итоге он заблудился и уехал в сторону поселка Кедровое Верхнепышминского района. За крюк, который ему пришлось сделать, он повысил цену – попросил с девушки 2 тысячи рублей, а потом потребовал расплатиться с ним натурой. Когда девушка отказалась, он заехал в лес, ударил ее по голове, раздел и изнасиловал на заднем сиденье. Как уточнили следователи, в извращенной форме.

Раскаялся в содеянном и отсидел два года

Девушка тогда осталась жива и запомнила имя и марку машины. Фалькина задержали только в феврале 2013 года. Опросив несколько сотен человек, следователи вышли на мужчину. На допросе он признал свою вину.

– Свою вину я признаю полностью. Раскаиваюсь. Очень противно вспоминать об этом и неохота. Перед девушкой извиняюсь, – признавался тогда Фалькин следователям.

Мужчину по отрицательным мотивам уволили из Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, в 2013 году он развелся с женой. Суд посадил его на 3 года, но через два он вышел за примерное поведение по УДО. После освобождения работал в Екатеринбурге по своей специальности, токарем.

— Я с ним работала в примерно в 2004-2005 годах в 5-м ЦАРЗе (центральном авторемонтном заводе, - прим.авт.) на Сортировке, где прицепы-роспуски к КамАЗам делали. Он там слесарем работал. Ничего плохого сказать не могу, веселый, общительный молодой человек был. Я в шоке, до сих пор не верю, что такое может быть, — рассказала корреспонденту НАШЕЙ знакомая Алексея Алена.

Отказался признаваться в убийстве Вахрушевой

Как рассказали следователи, когда они по камерам вычислили его и приехали к нему в Екатеринбург, Фалькин отказывался до последнего, не признавался в убийстве. Пришлось признаться, когда в машине нашли следы крови, которые остались под ковриком в багажнике.

— Я еще с утра знал, что поеду и сотворю что-то, — сказал Фалькин на допросе в полиции.

Сегодня Фалькина в 14 часов привезут в суд в Верхней Пышме.