В Екатеринбурге отчим сломал палец 9-летнему мальчику, чтобы тот не играл в компьютерные игры

Мама пострадавшего ребенка хочет, чтобы на мужчину завели уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Екатеринбурге мужчина пришел в квартиру к бывшей супруге и сломал ее сыну, девятилетнему мальчику, палец ударом кулака. Так он пытался его приструнить и заставить делать уроки, написал 19 апреля Life.ruю

Как рассказала мама мальчика, пьяный бывший муж пришел к ней домой поговорить, но там был только ее сын, 9-летний мальчик. По предварительным данным, отчим ударил его кулаком по руке, в итоге сломал ему безымянный палец на правой руке.

По сообщению источника в правоохранительных органах, мужчину возмутило, что вместо уроков и домашнего задания мальчик занимался игрушками. По словам матери ребенка, все свободное время после школы ее сын проводит за компьютером.

От удара у мальчика сильно отекла правая рука, его решили отправить на рентген. Врачи диагностировали у него перелом безымянного пальца на правой руке. Заявления в полицию от матери пока не поступало.