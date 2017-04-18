В Екатеринбурге ребенка в детском саду на Широкой речке напоили хлоркой

6-летний мальчик сейчас находится в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

Прокуратура Верх-Исетского района выясняет обстоятельства получения 6-летним ребенком в детском саду ожога гортани, сообщают официальные представители ведомства сегодня, 19 апреля.

Ребенок попросил воды напиться, а в чайнике была хлорка

Как стало известно, накануне, во вторник, 18 апреля, около 10 часов утра 6-летний ребенок, посещающий «Детский сад № 72» на улице Соболева, попросил у воспитателя воды, чтобы попить. Воспитатель из чайника налила мальчику в кружку воды. Сделав два глотка, ребенок почувствовал кислый, неприятный вкус, о чем сообщил воспитателю. В это время другой воспитатель сообщила, что в чайнике раствор дезинфицирующего средства «ДЭО-хлор», который она влила, чтобы почистить чайник.

Ребенок госпитализирован, его жизнь вне опасности

Были немедленно вызваны оперативные службы, ребенка увезли в детскую больницу № 9. После срочного промывания желудка поставлен предварительный диагноз – ожог гортани, полости рта, ожог пищевода (под вопросом). В настоящее время он находится в больнице на стационарном лечении.