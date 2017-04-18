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Такая желтая «девятка»: в Свердловской области инспекторы ГИБДД устроили погоню со стрельбой за водителем на ВАЗе

Такая желтая «девятка»: в Свердловской области инспекторы ГИБДД устроили погоню со стрельбой за водителем на ВАЗе
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Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Оказалось, у него нет водительских прав и машина не его.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Свердловской области 18 апреля сотрудники ГИБДД устроили погоню на трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда. Им пришлось стрелять по колесам, чтобы пьяный водитель остановился, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
 
 
Инцидент произошел во вторник, 18 апреля, в шестом часу вечера. Инспекторы ДПС на 35 км автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда попытались остановить ВАЗ-2109, который двигался со стороны Верхней Салды в сторону Нижнего Тагила без фар. Водитель проигнорировал жест сотрудника ГИБДД и продолжил движение, только увеличив скорость.
 
Экипаж тут же решил преследовать ВАЗ на патрульной машине с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. 

— После неоднократно высказанных с помощью громкоговорителя требований подчиниться сотрудники полиции приняли решение о применении пистолета Макарова для остановки автомобиля путем его повреждения, о чем проинформировали водителя. Только после двух предупредительных выстрелов в воздух и одного – по колесам, водитель остановился, — уточнили в пресс-службе ГИБДД.

Как оказалось, 34-летний мужчина за рулем ВАЗа не имеет прав, был в состоянии опьянения, а автомобиль был даже не зарегистрирован в ГИБДД.
 
 
В отношении мужчины были составлены административные материалы за управление ТС в состоянии опьянения, не имея при этом прав, за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке, за управление незарегистрированным транспортным средством.
 
  • Теперь водителя ждет крупный штраф и, возможно, административный арест.
  • Также оказалось, что машина принадлежит приятелю нарушителя. В отношении владельца транспортного средства также  составлен административный материал. Теперь он выплатит немалый штраф, а также будет лишен права управления на срок от полутора до двух лет.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 19.04.2017, 08:33
Тэги: Дороги, Авто, Происшествия
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