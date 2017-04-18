Такая желтая «девятка»: в Свердловской области инспекторы ГИБДД устроили погоню со стрельбой за водителем на ВАЗе

Оказалось, у него нет водительских прав и машина не его.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Свердловской области 18 апреля сотрудники ГИБДД устроили погоню на трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда. Им пришлось стрелять по колесам, чтобы пьяный водитель остановился, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошел во вторник, 18 апреля, в шестом часу вечера. Инспекторы ДПС на 35 км автодороги Нижний Тагил – Нижняя Салда попытались остановить ВАЗ-2109, который двигался со стороны Верхней Салды в сторону Нижнего Тагила без фар. Водитель проигнорировал жест сотрудника ГИБДД и продолжил движение, только увеличив скорость.

Экипаж тут же решил преследовать ВАЗ на патрульной машине с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

— После неоднократно высказанных с помощью громкоговорителя требований подчиниться сотрудники полиции приняли решение о применении пистолета Макарова для остановки автомобиля путем его повреждения, о чем проинформировали водителя. Только после двух предупредительных выстрелов в воздух и одного – по колесам, водитель остановился, — уточнили в пресс-службе ГИБДД.

Как оказалось, 34-летний мужчина за рулем ВАЗа не имеет прав, был в состоянии опьянения, а автомобиль был даже не зарегистрирован в ГИБДД.

В отношении мужчины были составлены административные материалы за управление ТС в состоянии опьянения, не имея при этом прав, за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке, за управление незарегистрированным транспортным средством.