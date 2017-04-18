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В Свердловской области в квартире из-за часов сгорели бабушка и четырехлетний внук: пожилой женщине удалось выжить

В Свердловской области в квартире из-за часов сгорели бабушка и четырехлетний внук: пожилой женщине удалось выжить
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Прокуратура проводит проверку ЧП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Туринске вчера, 18 апреля, в однокомнатной квартире в пожаре погиб трехлетний ребенок, его бабушка попала в больницу. Больше дома никого не было, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
 
Прокуратура Туринского района проводит проверку в связи с гибелью ребенка при пожаре в квартире многоквартирного дома. ЧП произошло 18 апреля в 16.11. В однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома на Железнодорожной, 9 в Туринске начался пожар. 
 
По имеющейся информации, здесь жила бабушка семьи, в которой было всего трое детей, 2003, 2006 и 2013 года рождения. Все дети находились под присмотром 57-летней бабушки, так как мать несовершеннолетних работает «вахтовым методом» в Екатеринбурге. 
 
Предварительно установлено, что в момент возгорания в однокомнатной квартире были четырехлетний мальчик и его бабушка. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области, предположительно, из-за короткого замыкания электронных часов, подключенных к электрической сети, и произошло возгорание.
 
В процессе тушения пожара бабушка и внук были эвакуированы и доставлены в ГБУЗ Свердловской области «Туринская центральная районная больница» с множественными ожогами. В медучреждении, малыша спасти не удалось. Точная причина его смерти устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы.
 
Про состояние других детей нет информации. По первоначальной информации, семья на учете в органах и учреждениях системы профилактики не состояла. 
  • Следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на самое тщательное установление всех обстоятельств трагедии. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
  • В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку полноте принимаемых мер со стороны органов системы профилактики.
  • В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются всевозможные версии.
  • По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 19.04.2017, 09:20
Тэги: Дети, Происшествия, Смерть
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