В Свердловской области в квартире из-за часов сгорели бабушка и четырехлетний внук: пожилой женщине удалось выжить

Прокуратура проводит проверку ЧП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.04.2017

В Туринске вчера, 18 апреля, в однокомнатной квартире в пожаре погиб трехлетний ребенок, его бабушка попала в больницу. Больше дома никого не было, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Туринского района проводит проверку в связи с гибелью ребенка при пожаре в квартире многоквартирного дома. ЧП произошло 18 апреля в 16.11. В однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома на Железнодорожной, 9 в Туринске начался пожар.

По имеющейся информации, здесь жила бабушка семьи, в которой было всего трое детей, 2003, 2006 и 2013 года рождения. Все дети находились под присмотром 57-летней бабушки, так как мать несовершеннолетних работает «вахтовым методом» в Екатеринбурге.