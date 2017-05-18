Девушку из Нижнего Тагила посадили в тюрьму за попытку украсть шампунь

Она проведет в колонии четыре месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Нижнем Тагиле осудили 25-летняя девушку за попытку украсть 12 шампуней из местного магазина, пишет сегодня, 19 мая, агентство новостей «Между строк». Девушка проведет четыре месяца в колонии общего режима.

По версии прокуратуры, 27 марта девушку задержал охранник магазина, когда она пыталась украсть шампунь. Оказалась, что ранее ее уже привлекали к ответственности за похожее преступление. Кроме того, ее судили за организацию наркопритона.