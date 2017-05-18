Процесс по делу об убийстве таксистки в Ревде: онлайн-трансляция из зала суда

На сегодняшнем заседании начнут допрашивать свидетелей преступления.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В пятницу, 19 мая, в Свердловском облсуде продолжился процесс по делу об убийстве таксистки в Ревде, которое было совершено 30 апреля 2016 года. На скамье подсудимых – двое безработных из Нижних Серег – 29-летний Николай Иванов и 21-летний Евгений Новоселов, у каждого из которых уже по несколько судимостей за кражи и разбой.

Напомним: тело убитой таксистки Натальи Коротковой нашли в лесу около социально-реабилитационного центра Ревды, где раньше жил один из обвиняемых. По версии следствия, женщину убили, когда она выполняла один из своих заказов. Парням, вызвавшим такси, позарез была нужна машина, поэтому они и решили убить ее владелицу. В ходе расследования силовики выяснили, что, едва машина отъехали от ворот реабилитационного центра, как старший из обвиняемых практически в упор расстрелял из самодельного револьвера сидевшую за рулем женщину. После чего подельники положили тело в кусты и уехали на машине убитой в село, где живет отец одного из них. Там они напились, после чего один заснул, а второй решил покататься на угнанной «Ладе Гранте», но в итоге улетел в кювет на трассе, где его и задержала полиция.

Подсудимых обвиняют по статьям «Незаконное хранение оружия», «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и сопряженное с разбоем». За убийство женщины, у которой осталось двое маленьких детей, подельникам грозит вплоть до пожизненного. Однако младший из них свою вину в убийстве не признал. Это полностью взял на себя Иванов, который заявил, что никакого сговора между ними не было.

Фото: личная страница Натальи Коротковой в соцсети

Мать погибшей рассказала, что Наталья начала подрабатывать в такси за неделю до убийства, так как ее младшему сыну было тогда всего 5 месяцев. Потерявшая дочь женщина потребовала с подсудимых в качестве компенсации 3 миллиона рублей.

Далее в процессе должны допросить свидетелей. На предыдущем заседании выяснилось, что во время убийства в машине вместе с подсудимыми была еще некая Ефремова. То есть все произошло на глазах у этой девушки, поэтому она является основной свидетельницей преступления. Но старший из подсудимых высказал опасения, что найти ее и доставить в суд будет непросто.

НАША ведет трансляцию из зала суда.

10.06. Доброе утро.

Ждем судью.

Подсудимых уже привели.

10.12. Увидев в зале журналистов, оба быстро натянули на головы капюшоны и опустили головы, чтобы не было видно лиц.

- Что это пресса здесь делает? - недовольно спросил младший из подсудимых, Новоселов, своего адвоката. - Ну, снова заявим, - имея в виду запрет съемки, ответил ему защитник.

Напомним, на прошлом заседании судья почему-то согласился с их просьбой запретить съемку вскоре после начала процесса.

10.28. Не стесняясь присутствующих, старший из подсудимых, Иванов, обсуждает с адвокатом обстоятельства дела и факты своей преступной жизни.

Из их разговора стало понятно, что девушку, которая была с подельниками в момент убийства, вроде нашли и должны доставить на сегодняшнее заседание для дачи показаний.

10.35. Начало заседания задерживается, так как до сих пор нет судьи и гособвинителя.

10.52. Ожидание затянулось. И хотя гособвинитель уже пришла, судьи все еще нет.

Подсудимые о чем-то тихо переговариваются между собой.

11.01. Спустя час заседание наконец началось.