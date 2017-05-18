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В Свердловской области мужчина зарезал подругу, с которой познакомился в соцсети

В Свердловской области мужчина зарезал подругу, с которой познакомился в соцсети
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Мужчина пригласил знакомую, с которой общался только в Сети, к себе в гости.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Краснотурьинске 35-летнему жителю Карпинска предъявили обвинение в убийстве 37-летней женщины, с которой он познакомился в соцсети, сообщили 19 мая в управлении СК РФ по Свердловской области.
 
Два брата познакомились с жительницей Краснотурьинска в социальной сети и 14 мая пригласили ее к себе в гости. Приехав в Карпинск, женщина встретилась с братьями, однако знакомство закончилось ссорой с одним из них - ранее судимый за убийство и покушение на убийство мужчина ударил ее ножом в шею. Тело убитой он попытался спрятать во дворе дома, сбросив его в яму. 
 
Родственники женщины сообщили о ее пропаже в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов установили, что накануне исчезновения свердловчанка общалась в соцсети с жителем Карпинска. Ее тело нашли 17 мая во время следственных мероприятий. 
  • Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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Маша Шмурыгина, 19.05.2017, 12:15
Тэги: Происшествия
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