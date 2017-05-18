В Свердловской области мужчина зарезал подругу, с которой познакомился в соцсети

Мужчина пригласил знакомую, с которой общался только в Сети, к себе в гости.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Краснотурьинске 35-летнему жителю Карпинска предъявили обвинение в убийстве 37-летней женщины, с которой он познакомился в соцсети, сообщили 19 мая в управлении СК РФ по Свердловской области.

Два брата познакомились с жительницей Краснотурьинска в социальной сети и 14 мая пригласили ее к себе в гости. Приехав в Карпинск, женщина встретилась с братьями, однако знакомство закончилось ссорой с одним из них - ранее судимый за убийство и покушение на убийство мужчина ударил ее ножом в шею. Тело убитой он попытался спрятать во дворе дома, сбросив его в яму.

Родственники женщины сообщили о ее пропаже в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов установили, что накануне исчезновения свердловчанка общалась в соцсети с жителем Карпинска. Ее тело нашли 17 мая во время следственных мероприятий.