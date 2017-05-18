В Екатеринбурге из окна третьего этажа выпала черепашка и получила смертельную травму

Животное ползало по подоконнику и свалилось вниз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Екатеринбурге во Втузгородке из окна выпала черепашка. Он удара о землю у нее сломался панцирь, а для этих животных такая травма смертельна, написала 19 мая «КП-Екатеринбург».

— К нам поступил вызов, что из окна дома на Ленина, 103, около Суворовского училища выпала черепашка. У нее был расколот панцирь, а для них это равносильно смертельной ране. Пока мы добирались, оказалось, что хозяин уже нашел своего любимца. Мы прозвонили многие клиники, — рассказали «КП-Екатеринбург» в организации «Зооспас».

Животное ползало по подоконнику и свалилось вниз.

Но ветеринары не взялись за сложную работу по восстановлению панциря черепашки. Они попросту отказались из-за сложности работы. Но владелец раненого животного все-таки надеется спасти своего любимца.