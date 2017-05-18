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Не сможет принять участие в «Забеге»: в Нижнем Тагиле стая собак напала на девушку во время ее пробежки

Не сможет принять участие в «Забеге»: в Нижнем Тагиле стая собак напала на девушку во время ее пробежки
16+
Фото: пострадавшая девушка, АН «Между строк»
Музей ИЗО, около которого произошло ЧП, ожидает завтра, 20 мая, более сотни гостей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В четверг, 18 мая, около Нижнетагильского музея изобразительных искусств местную жительницу искусала стая собак. Как написало сегодня, 19 числа, АН «Между строк», 23-летняя девушка совершая вечернюю пробежку. В итоге после нападения она не сможет участвовать в массовом забеге в это воскресенье.
 
Собаки напали на девушку около девяти часов вечера в районе пересечения Уральской и Огаркова, где находится один из участников выставки «Ночи музеев», музей ИЗО.
 

— Я увлекаюсь бегом, совершала пробежку с Гальянки до набережной и обратно. На обратном пути около музея увидела четырех собак, лежавших у тротуара. Решила перейти на шаг. Когда я проходила мимо большого пса, тот вдруг зарычал и вцепился мне в ногу. Потом он отошел, а я стояла и не шевелилась, понимая, что если начну кричать и отмахиваться, то меня загрызут. Никто из прохожих не обратил на меня внимания. Чуть позже собаки убежали за здание музея. Я позвонила родителям, которые отвезли меня в травмпункт. Швы накладывать не стали, рану обработали, перевязали бинтом и поставили прививку от бешенства. Нога всю ночь кровоточила, бинт промок насквозь, — рассказала Юлия. 

Как отметила девушка, в это воскресенте она хотела принять участие в массовом забеге, но теперь физически не сможет.
  • Директор музея Марина Агеева заявила АН «Между строк», что к ней не поступали сообщения о нападении собак в данном районе, но она планирует послать заявку на отлов в администрацию Ленинского района.
  • Завтра, 20 мая, учреждение принимает участие в «Ночи музеев», планируется, что площадку посетят несколько сотен местных жителей.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 19.05.2017, 17:40
Тэги: Происшествия, Здоровье, Животные
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