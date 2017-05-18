Не сможет принять участие в «Забеге»: в Нижнем Тагиле стая собак напала на девушку во время ее пробежки

Музей ИЗО, около которого произошло ЧП, ожидает завтра, 20 мая, более сотни гостей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В четверг, 18 мая, около Нижнетагильского музея изобразительных искусств местную жительницу искусала стая собак. Как написало сегодня, 19 числа, АН «Между строк», 23-летняя девушка совершая вечернюю пробежку. В итоге после нападения она не сможет участвовать в массовом забеге в это воскресенье.

— Я увлекаюсь бегом, совершала пробежку с Гальянки до набережной и обратно. На обратном пути около музея увидела четырех собак, лежавших у тротуара. Решила перейти на шаг. Когда я проходила мимо большого пса, тот вдруг зарычал и вцепился мне в ногу. Потом он отошел, а я стояла и не шевелилась, понимая, что если начну кричать и отмахиваться, то меня загрызут. Никто из прохожих не обратил на меня внимания. Чуть позже собаки убежали за здание музея. Я позвонила родителям, которые отвезли меня в травмпункт. Швы накладывать не стали, рану обработали, перевязали бинтом и поставили прививку от бешенства. Нога всю ночь кровоточила, бинт промок насквозь, — рассказала Юлия.