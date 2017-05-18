В Серове надувной батут опрокинулся на пятилетнюю девочку

Ребенок пострадал.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017
Сегодня, 19 мая, в Серове сильные порыв ветра опрокинул надувной батут. По словам очевидцев из группы «Это Серов, детка» ВКонтакте, это произошло примерно в 16:30. Батут задел пятилетнюю девочку, которая стояла рядом. Ребенок пострадал, ее осматривали врачи.
Информацию о падении батута на ребенка подтвердил официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.
- По предварительным данным, у девочки растяжение связок грудопоясничного отдела. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по данному факту, опрашивают владельцев точки и выясняют обстоятельства, которые привели к этому инциденту, - отметил Валерий Горелых.