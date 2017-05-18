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В Серове надувной батут опрокинулся на пятилетнюю девочку

В Серове надувной батут опрокинулся на пятилетнюю девочку
16+
Фото: Группа «Это Серов, детка» ВКонтакте
Ребенок пострадал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

Сегодня, 19 мая, в Серове сильные порыв ветра опрокинул надувной батут. По словам очевидцев из группы «Это Серов, детка» ВКонтакте, это произошло примерно в 16:30. Батут задел пятилетнюю девочку, которая стояла рядом. Ребенок пострадал, ее осматривали врачи.

Информацию о падении батута на ребенка подтвердил официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.

- По предварительным данным, у девочки растяжение связок грудопоясничного отдела. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по данному факту, опрашивают владельцев точки и выясняют обстоятельства, которые привели к этому инциденту, - отметил Валерий Горелых.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 19.05.2017, 19:54
Тэги: Дети
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