Хотел посмотреть на город с высоты: в Алапаевске подросток забрался на ЛЭП и погиб от удара током

Трое друзей забрались на опору высоковольтной линии вечером 18 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017

В Алапаевске вечером 18 мая обнаружили тело 14-летнего подростка, погибшего, предположительно, от электротравмы, сообщили в областном управлении Следственного комитета 19 мая.

Информация о трагедии также появилась в соцсетях. В группе «Признания Алапаевск» пользователи в комментариях сообщили, что подросток полез на ЛЭП, находясь под действием наркотических веществ, однако другие знакомые мальчика возразили, что он не курил даже обычные сигареты, занимался спортом и никогда не употреблял наркотики.

Пользователи сообщили также, что рядом с ЛЭП находились еще несколько друзей погибшего, однако никто не пытался отговорить подростков не забираться на ЛЭП.