Хотел посмотреть на город с высоты: в Алапаевске подросток забрался на ЛЭП и погиб от удара током

Трое друзей забрались на опору высоковольтной линии вечером 18 мая.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.05.2017
В Алапаевске вечером 18 мая обнаружили тело 14-летнего подростка, погибшего, предположительно, от электротравмы, сообщили в областном управлении Следственного комитета 19 мая.
По предварительным данным, трое подростков забрались на опору высоковольтной линии, чтобы посмотреть на город с высоты. Два мальчика находились на поперечной перекладине на высоте 25 метров, третий подросток расположился чуть ниже.
Один из подростков, которые сидели на перекладине, сказал другим: «Смотри, как я могу» и протянул руку к проводу. Он не успел коснуться его, как получил удар током. Подросток упал на землю и скончался на месте.
Информация о трагедии также появилась в соцсетях. В группе «Признания Алапаевск» пользователи в комментариях сообщили, что подросток полез на ЛЭП, находясь под действием наркотических веществ, однако другие знакомые мальчика возразили, что он не курил даже обычные сигареты, занимался спортом и никогда не употреблял наркотики.
Пользователи сообщили также, что рядом с ЛЭП находились еще несколько друзей погибшего, однако никто не пытался отговорить подростков не забираться на ЛЭП.
- Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, опрашивают очевидцев трагедии. Во время проверки будет установлено, приняли ли ответственные лица все необходимые меры, чтобы ограничить доступ посторонних к ЛЭП.