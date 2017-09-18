Житель Екатеринбурга задушил тещу и спрятал тело на садовом участке в Тюмени

Мужчину задержали по горячим следам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В Тюмени на садовом участке обнаружили тело 64-летней женщины. В убийстве подозревается гражданский муж ее дочери, житель Екатеринбурга, сообщили в тюменском управлении Следственного комитета.

Труп пенсионерки с признаками насильственной смерти нашли 16 сентября. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого по горячим следам – 41-летнего жителя Екатеринбурга. По версии следствия, 15 сентября он приехал к пожилой женщине, чтобы узнать, где находится его гражданская супруга.

Во время разговора между ним и пенсионеркой произошла ссора, мужчина вышел из себя и напал на женщину. Он душил ее руками до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Поняв, что женщина мертва, екатеринбуржец спрятал тело в колодце, забрал ее деньги и телефон и сбежал.

Мужчина уехал в Екатеринбург, где его задержали полицейские. Подозреваемого вернули в Тюмень и предъявили ему обвинение по статье "Убийство".

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