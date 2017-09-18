В центре Екатеринбурга из-за электронных писем эвакуировали «Гринвич», «Рубин» и мэрию – онлайн репортаж

Людей выводят из "Рубина", "Гринвича" и мэрии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В Екатеринбурге днем 19 сентября, в районе 16 часов, внезапно началась эвакуация ТЦ "Гринвич", бизнес-центра "Рубин".

15.55 Как рассказал специалист МЧС, работающий на месте, предположительно поступил звонок о минировании "Рубина". Из офисного здания и "Бургер Кинга" на первом этаже выводят людей.

16.00 На место выехали несколько пожарных автомобилей, полиция и скорая помощь. В областном МЧС от комментариев отказались, перенаправив в полицию.

– Были внутри, по громкой связи объявили эвакуацию. Всех попросили покинуть здание, – рассказали очевидцы "Нашей Газете".

16.10 Как рассказал охранник, им по рации сказали "зачистить" торговый центр, потом по громкой связи объявили. Люди стоят снаружи. Двери изнутри держат другие охранники. Сотрудники охраны труда сказали, что был звонок о заложенном устройстве. Вся улица в сиренах, везде машины полиции, скорой.

По сообщению мэра Евгения Ройзмана, также выводят людей и из администрации города.

Мэрию Екб эвакуируют. Люди выходят со всех выходов. Мне кажется,что многие сотрудники даже довольны. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 19 сентября 2017 г.

16.13 Посетители "Гринвича" не могут забрать машины с парковки, никого не впускают. Первый этаж ТРЦ пустой.

16.23 По подземному переходу в "Гринвиче" тоже не пускают.

16.25 Машины начали выпускать из наземного паркинга. Около ТРЦ скопилось много людей.4

16.28 Ситуацию "Нашей Газете" прокомментировал представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:

– Сегодня днем в адрес силовых структур поступило несколько электронных писем с небольшой разницей по времени, в которых была информация определенного криминального характера. Органы внутренних дел совместно с коллегами из регионального ФСБ в связи с этим проводят ряд проверок, изучают сведения, изложенные в письмах, которые были отправлены пока неустановленными лицами. Прошу с пониманием отнестись к действиям полиции, которые направлены на обеспечение безопасности гостей и жителей города. Утверждать, что людям грозит опасность – преждевременно. Об итогах проверочных мероприятий сообщим позже, – сообщил он.

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Фото: Евгений Стоянов, Олег Галимов

16.53 Как передают очевидцы, эвакуация проходит и в цирке.

– Была там минут 40 назад, приехали все спецслужбы, началась эвакуация людей из здания. Возможно, придется эвакуировать и животных, но с этим могут возникнуть проблемы, – рассказала "Нашей Газете" пресс-секретарь цирка Екатеринбурга.

В нескольких городах России в это же самое время также эвакуируют крупные торговые центры. В Волгограде людей выводят из ТРЦ и магазинов, сообщает V1.ru. В Ростове-на-Дону посетителей пяти ТЦ попросили покинуть здания.