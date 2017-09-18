В центре Екатеринбурга из-за электронных писем эвакуировали «Гринвич», «Рубин» и мэрию – онлайн репортаж

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017
– Были внутри, по громкой связи объявили эвакуацию. Всех попросили покинуть здание, – рассказали очевидцы "Нашей Газете".
Мэрию Екб эвакуируют. Люди выходят со всех выходов. Мне кажется,что многие сотрудники даже довольны.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 19 сентября 2017 г.
16.13 Посетители "Гринвича" не могут забрать машины с парковки, никого не впускают. Первый этаж ТРЦ пустой.
16.23 По подземному переходу в "Гринвиче" тоже не пускают.
– Сегодня днем в адрес силовых структур поступило несколько электронных писем с небольшой разницей по времени, в которых была информация определенного криминального характера. Органы внутренних дел совместно с коллегами из регионального ФСБ в связи с этим проводят ряд проверок, изучают сведения, изложенные в письмах, которые были отправлены пока неустановленными лицами. Прошу с пониманием отнестись к действиям полиции, которые направлены на обеспечение безопасности гостей и жителей города. Утверждать, что людям грозит опасность – преждевременно. Об итогах проверочных мероприятий сообщим позже, – сообщил он.
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Фото: Евгений Стоянов, Олег Галимов
16.53 Как передают очевидцы, эвакуация проходит и в цирке.
– Была там минут 40 назад, приехали все спецслужбы, началась эвакуация людей из здания. Возможно, придется эвакуировать и животных, но с этим могут возникнуть проблемы, – рассказала "Нашей Газете" пресс-секретарь цирка Екатеринбурга.
В нескольких городах России в это же самое время также эвакуируют крупные торговые центры. В Волгограде людей выводят из ТРЦ и магазинов, сообщает V1.ru. В Ростове-на-Дону посетителей пяти ТЦ попросили покинуть здания.
- Сообщения о минировании и эвакуация в Екатеринбурге и других городах России проходят не в первый раз. На прошлой неделе эвакуировали "Гринвич", автовокзалы и БЦ "Маршал".
- Накануне, 18 сентября, на закрытом совещании в МВД России, сообщили, что ущерб государству от массовых эвакуаций людей из школ, торговых центров, аэропортов и других зданий из-за сообщений о "минировании" составил 300 миллионов рублей. Эта сумма была потрачена только на эвакуацию. Ущерб бизнесменов от упущенной выгоды сюда не включался.