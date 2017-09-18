Ушел в школу и не вернулся: в Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик

Максим Чураков исчез 18 сентября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В Екатеринбурге разыскивают 10-летнего Максима Чуракова, который ушел в школу утром 18 cентября и не вернулся.

Максим отправился на занятия в школу № 143, расположенную на Ясной, 20, около половины 10-го утра. Домой с уроков мальчик не вернулся, его местонахождение неизвестно до сих пор, сообщили в городском управлении МВД. Семья Максима благополучная, на учете не состоит. На розыск ребенка ориентирован весь личный состав полиции Екатеринбурга.

Рост Максима 145 сантиметров, волосы темные короткие, глаза карие, телосложение среднее. Ушел из дома в темно-синей куртке с капюшоном, светло-голубой шапке, классических темно-синих брюках, сине-серых кроссовках. С собой у мальчика был черный ранец.

Информацию о место­нахождении Максима можно сообщить в отдел полиции № 8 по Екатеринбургу по телефонам: (343)356-42-08 (дежурная часть), в дежурную часть УМВД России по Екатеринбургу: 294-14-94, или 8(919)397-40-02 (служба по делам несовершеннолетних отдела полиции №8), или "02".

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