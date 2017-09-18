Ущерб – 18,5 миллионов рублей: в Нижнем Тагиле банда отбирала жилье у пенсионеров и бедных

Обвиняемые оформляли договор на займ денег под залог недвижимости.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут члены банды, обвиняемые в 23 эпизодах преступлений по статье "Мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, в крупном и особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Участники преступной группы размещали в СМИ объявления о выдаче займов. По этим объявлениям обращались тагильчане и жители Верхней Салды, которые нуждались в деньгах.

– Члены преступной группы на протяжении нескольких лет под предлогом выдачи денежных займов путем обмана завладевали объектами недвижимости, находящимися в собственности обратившихся лиц, – сообщили в областной прокуратуре.

Обвиняемые выбирали среди обратившихся к ним людей тех, кто вел асоциальный образ жизни, а также пенсионеров и других жителей, оказавшихся в тяжелой ситуации. Затем оформляли на них договоры займа под залог недвижимости или автомобилей, при этом проценты устанавливались завышенные.

Затем члены банды заставляли людей подписывать договоры купли-продажи на жилье, машины, участки земли и другое имущество, обещая, что после возврата займа договор купли-продажи будет аннулирован. Однако затем обвиняемые регистрировали эти договоры в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество на себя или на третьих лиц.

– Фактически граждане получали незначительные суммы по договорам займов, при этом лишались права собственности на принадлежащие им жилые помещения, стоимость которых многократно превышала размер полученных денежных средств, – отмечают в прокуратуре.

Таким способом банда завладела недвижимостью на общую сумму 18,5 миллионов рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд.

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