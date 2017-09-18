В Свердловской области завели дело на ЖКХ, в траншею которой упала женщина

Место проведения работ ничем не оградили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.09.2017

Следственный комитет Туринска возбудил уголовное дело по факту травмирования местной жительницы после падения в траншею. Согласно материалам дела, инцидент произошел поздним вечером 30 июля 2017 года у одного из домов по улице Путейцев.

– Местная жительница 1976 г.р. возвращалась вечером домой и внезапно упала в траншею глубиной более 1 метра, которую выкопали в ходе производства работ сотрудники МУП ЖКХ "Теплосеть" Туринска, – сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

В результате падения женщина получила закрытый перелом правой лучевой кости.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и допрашивают должностных лиц, которые были ответственными за обеспечение безопасности при производстве работ.

Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность".

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