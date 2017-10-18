Бывшего квартального Уралмаша Беззуба будут судить за упавшие на ребенка хоккейные ворота

Ему грозит 5 лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

Следственный комитет завершил расследование инцидента, который произошел 26 августа прошлого года в одном из дворов на улице Индустрии. На спортивной площадке хоккейные ворота упали на 4-летнего мальчика.

Ребенок повис на воротах, которые упали ему на живот. Родители на своей машине отвезли мальчика в травмпункт, откуда его госпитализировали.

Виновником инцидента признали тогдашнего квартального Уралмаша Алексея Беззуба, которому уже предъявили обвинение в халатности. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.

– Я считаю, что мне не этично говорить кто виноват, но я готов предоставить материалы дела, чтобы люди могли сделать свои выводы. С родителями мальчика я общался, – рассказал "Нашей Газете" Беззуб.

Общественные деятели Екатеринбурга поддержали Беззуба в Facebook и считают обвинение в его адрес нелепыми.

– Следователь строит всю систему доказательств на нарушении Беззубом должностных обязанностей, которых нет. Казенные ворота были убраны на склад до зимы, а упавшая в итоге конструкция была сделана кем-то из жителей, – пишет Екатерина Петрова.

Слушанье по делу пройдет 27 октября.

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