20-летняя екатеринбурженка, которую зарезал дворник в Солнечном, выложила в Инстаграм историю с просьбой о помощи

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
– Я несколько месяцев не общалась с Алисой, раньше были очень хорошими подругами, но в последнее время наши интересы стали расходиться. Любимого человека у нее вроде не было. Иногда в гости приезжали родственники. Алиса не работала, только училась. Человеком она довольно необычным была, но замкнутым. Чаще всего находилась дома. Характер не всегда легкий, поэтому немного друзей было, – рассказала "Нашей Газете" подруга погибшей девушки.
– Насколько знаю, она очень осторожна была, значит мужчина, которого она пустила к себе в квартиру, был знаком ей. Насколько я поняла, она водилась иногда с внучкой этого мужчины, значит, именно по этой причине она могла и открыть дверь, – уточнила подруга погибшей.
– Он был пьян, они были знакомы, потому, что он является дедушкой или дядей ее подруги. И между ними произошел конфликт, – сообщила подруга Алисы.
– Между историями в Инстаграме разница 2 часа, от первой до второй. Вывод, что два часа они беседовали, и только потом она записала историю о помощи. Я не знаю, почему Алиса не позвонила в полицию, может, чтобы не заметил этот мужчина, что она пытается связаться с кем-то, – рассказала подруга погибшей.
- Страшная история произошла в Екатеринбурге на днях в одной из квартир в Солнечном, на Лучистой, 2. 20-летнюю девушку зарезал мужчина в два раза старше ее. По последним данным, он работал местным дворником. Следователи задержали его на месте трагедии, проводится проверка.