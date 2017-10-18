20-летняя екатеринбурженка, которую зарезал дворник в Солнечном, выложила в Инстаграм историю с просьбой о помощи

Судя по соцсетям, Алиса не стеснялась фото и видео в нижнем белье, с дорогими подарками и букетами роз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

Знакомые погибшей в Солнечном девушки рассказали, что она была знакома с убийцей, мало доверяла мужчинам и нигде не работала. Как уточнила "Нашей Газете" одна из подруг 20-летней Алисы (имя изменено - прим.ред.), девушка жила одна, в квартире в Солнечном, иногда к ней приезжали родные. Сама она переехала из Нижней Туры.

– Я несколько месяцев не общалась с Алисой, раньше были очень хорошими подругами, но в последнее время наши интересы стали расходиться. Любимого человека у нее вроде не было. Иногда в гости приезжали родственники. Алиса не работала, только училась. Человеком она довольно необычным была, но замкнутым. Чаще всего находилась дома. Характер не всегда легкий, поэтому немного друзей было, – рассказала "Нашей Газете" подруга погибшей девушки.

В ту страшную ночь дома Алиса была одна. По одной версии, к ней в гости по какому-то вопросу пришел ее знакомый, 42-летний мужчина, работавший в этом районе дворником.

– Насколько знаю, она очень осторожна была, значит мужчина, которого она пустила к себе в квартиру, был знаком ей. Насколько я поняла, она водилась иногда с внучкой этого мужчины, значит, именно по этой причине она могла и открыть дверь, – уточнила подруга погибшей.

Как рассказали знакомые Алисы, она сидела на кухне со своим гостем, произошел конфликт, и он несколько раз ударил ее ножом. При этом Алиса успела выставить в Инстаграм историю, в которой звала на помощь.

Знакомая девушки отметила, что пришедший в гости был дядей ее знакомой, но якобы Алиса не пускала его к себе, на кухне ночью они тоже не сидели.

– Он был пьян, они были знакомы, потому, что он является дедушкой или дядей ее подруги. И между ними произошел конфликт, – сообщила подруга Алисы.

Как оказалось, Алиса выкладывала две истории в Инстаграм, во второй она уже умоляла ей помочь.

– Между историями в Инстаграме разница 2 часа, от первой до второй. Вывод, что два часа они беседовали, и только потом она записала историю о помощи. Я не знаю, почему Алиса не позвонила в полицию, может, чтобы не заметил этот мужчина, что она пытается связаться с кем-то, – рассказала подруга погибшей.

Судя по соцсетям, Алиса не стеснялась выкладывать фото и видео себя в нижнем белье, с дорогими подарками и букетами роз, видно, что девушка любила фотографироваться, занималась спортом и шопингом.