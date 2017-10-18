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Свердловчанин убил двух женщин в свой день рождения

Свердловчанин убил двух женщин в свой день рождения
16+
Фото: В.Н Горелых
В преступлении ему помогал друг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017

В Серове задержали двух рецидивистов, которые обвиняются в убийстве продавцов. Они вломились в магазин "Промтовары" и зарезали женщин 1973 и 1963 годов рождения, после чего украли из кассы около 50 тысяч рублей и некоторые товары.

фото: В.Н Горелых

По сообщению Следственного комитета, один из арестованных безработный, второй – работал на промышленном предприятии. При этом второй из злоумышленников отмечал 18 октября свой день рождения.

Но это не единственное, в чем подозревают рецидивистов. За несколько часов до событий в магазине они напали с ножом на пенсионерку.

– Два злоумышленника похитили у нее сумку и нанесли несколько ударов ножом, после чего с награбленным скрылись. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где в настоящее время борются за ее жизнь, – заявил официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

  • Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 19.10.2017, 12:46
Тэги: Криминал, Происшествия, Смерть
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