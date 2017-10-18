Свердловчанин убил двух женщин в свой день рождения

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
В Серове задержали двух рецидивистов, которые обвиняются в убийстве продавцов. Они вломились в магазин "Промтовары" и зарезали женщин 1973 и 1963 годов рождения, после чего украли из кассы около 50 тысяч рублей и некоторые товары.
фото: В.Н Горелых
По сообщению Следственного комитета, один из арестованных безработный, второй – работал на промышленном предприятии. При этом второй из злоумышленников отмечал 18 октября свой день рождения.
Но это не единственное, в чем подозревают рецидивистов. За несколько часов до событий в магазине они напали с ножом на пенсионерку.
– Два злоумышленника похитили у нее сумку и нанесли несколько ударов ножом, после чего с награбленным скрылись. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где в настоящее время борются за ее жизнь, – заявил официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
-
Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО.
-
Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем" и "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".