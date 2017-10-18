В Екатеринбурге дворник зарезал молодую девушку

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Инцидент произошел в ЖК "Солнечный". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017 В одной из квартир дома № 2 на улице Лучистой произошло убийство. Местный дворник зарезал 20-летнюю девушку в ее квартире. Следственный комитет возбудил уголовное дело. – По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый мужчина 1975 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, – рассказал и. о. руководителя следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Артем Повереннов. Добавим, что прошлым вечером на улице Громова местный житель убил мужчину, а после покончил с собой. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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