В Екатеринбурге дворник зарезал молодую девушку

Инцидент произошел в ЖК "Солнечный".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017
В одной из квартир дома № 2 на улице Лучистой произошло убийство. Местный дворник зарезал 20-летнюю девушку в ее квартире. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
– По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый мужчина 1975 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, – рассказал и. о. руководителя следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Артем Повереннов.
- Добавим, что прошлым вечером на улице Громова местный житель убил мужчину, а после покончил с собой.
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