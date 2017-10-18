В Екатеринбурге мужчина убил человека и покончил с собой

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Инцидент произошел в Юго-Западном районе. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.10.2017 Накануне вечером в Екатеринбурге местный житель убил мужчину, а после зашел в одну из соседних квартир и покончил с собой. Все произошло на третьем этаже одного из жилых домов на улице Громова. В Следственном комитете подтвердили информацию. – На место выезжала следственно-оперативная группа. Сначала был обнаружен убитый, а потом второе тело, –рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе СК по Свердловской области. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 105 УК "Убийство".

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