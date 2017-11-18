Из-за утреннего пожара в Екатеринбурге из жилого дома эвакуировали 150 человек

Возгорание случилось в пятиэтажке на улице Стачек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

В воскресенье утром, 19 ноября, на Уралмаше на улице Стачек загорелся пятиэтажный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, спасателям пришлось эвакуировать из здания 150 человек, в том числе 30 детей.

– На площади 10 квадратных метров в коридоре на 3-м этаже горел мусор. Едкий дым распространился по всему коридору, а также на соседние этажи. Пожарные, которые прибыли к месту пожара в считанные минуты, незамедлительно приступили к спасению людей, – рассказали в МЧС.

В результате пожара пострадавших нет, спасатели справились с огнем за 10 минут. На месте работали 6 единиц техники, 20 человек от МЧС.

Причину пожара установят дознаватели.

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