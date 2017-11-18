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«Лжетеррористы» осваивают провинцию? В Ревде эвакуировали бар, кафе и торговый центр

"Лжетеррористы" осваивают провинцию? В Ревде эвакуировали бар, кафе и торговый центр
16+
Фото: Архив "НАШЕЙ"
Сообщения о бомбах поступают в полицию города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

Волна эвакуаций, которая всю осень идет по России, докатилась и до уральской провинции. Накануне поздно вечером в Ревде были эвакуированы сразу два здания.

Сначала на телефоны полиции сообщили о бомбе в кафе "Толстая креветка", людей вывели в 22.30, а вернутся разрешили только к полуночи, пишет "Ревда-Инфо". Затем в 23.15 позвонили и рассказали о взрывчатке в баре "Эскобар".

В данный момент, по информации издании, в Ревде эвакуируют людей из ТРЦ "Квартал".

  • Последняя атака телефонных террористов на Екатеринбург была 16 ноября.
  • В начале ноября из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу в Нижнем Тагиле.

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Игорь Труш, 19.11.2017, 18:14
Тэги: Происшествия
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