«Лжетеррористы» осваивают провинцию? В Ревде эвакуировали бар, кафе и торговый центр

Сообщения о бомбах поступают в полицию города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

Волна эвакуаций, которая всю осень идет по России, докатилась и до уральской провинции. Накануне поздно вечером в Ревде были эвакуированы сразу два здания.

Сначала на телефоны полиции сообщили о бомбе в кафе "Толстая креветка", людей вывели в 22.30, а вернутся разрешили только к полуночи, пишет "Ревда-Инфо". Затем в 23.15 позвонили и рассказали о взрывчатке в баре "Эскобар".

В данный момент, по информации издании, в Ревде эвакуируют людей из ТРЦ "Квартал".

Последняя атака телефонных террористов на Екатеринбург была 16 ноября.

В начале ноября из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу в Нижнем Тагиле.

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