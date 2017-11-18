На окраине Кольцово 8 часов тушили пожар в частном доме: есть пострадавший

Огонь бушевал на площади 100 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

Сегодня утром, 19 ноября, на окраине поселка Кольцово на улице Петропавловской загорелся частный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 9.35.

– На площади 100 квадратных метров повреждена кровля, чердачное перекрытие и внутренняя отделка частного жилого дома. Есть пострадавший. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 20 человек личного состава, – рассказали спасатели.

На борьбу с огнем сотрудники МЧС потратили 8 часов: в 10.00 пожар был локализован, в 10.39 открытое горение удалось ликвидировать, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 18.04.

Сегодня в Екатеринбурге из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 150 человек.

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