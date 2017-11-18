Наверх
"Лжетеррористы" осваивают провинцию? В Ревде эвакуировали бар, кафе и торговый центр
18:14, сегодня
На окраине Кольцово 8 часов тушили пожар в частном доме: есть пострадавший
18:42, сегодня
Владимир Путин открыл в Крыму памятник Александру III, изготовленный на Урале
17:12, сегодня
В понедельник Екатеринбург посетит новый посол США в России
16:39, сегодня
Благотворительная акция банка ВТБ "Мир без слез" приедет в Шадринск
ФК "Урал" проиграл "Уфе" и выпал из еврокубковой зоны
15:36, сегодня
Евгений Куйвашев назначил пять новых министров
15:14, сегодня
В 2018 в году в Екатеринбурге опять будут ремонтировать проспект Ленина
14:24, сегодня
Группа ВТБ запускает образовательный проект для предпринимателей
На заводе в Краснотурьинске мужчину убило током
13:20, сегодня
Из-за утреннего пожара в Екатеринбурге из жилого дома эвакуировали 150 человек
12:32, сегодня
От удара ее отбросило под встречный автомобиль: на Уралмаше сбили женщину, переходившую улицу на зеленый свет
12:20, сегодня
Спрос на розничные кредиты ВТБ в ХМАО-Югре вырос на треть
Уралочки выиграли медаль в первый день чемпионата России по плаванию
11:05, сегодня
Житель Екатеринбурга, спасший двух людей из горящего дома, выиграл 3,5 миллиона на шоу у Андрея Малахова
10:34, сегодня
Екатеринбурженка Полина Попова вошла в десятку самых красивых девушек планеты
19:21, 18.11.2017
Выгодная покупка брендовых женских сумок: сейчас или никогда
В Екатеринбурге прошла "Ночь пожирателей рекламы"
18:30, 18.11.2017
Подарок ко дню рождения: в Музее истории представили настольную игру про столицу Урала "Мегавыходной в Екатеринбурге"
18:15, 18.11.2017
Жителей Екатеринбурга предупредили о технических проблемах с номером 02
17:22, 18.11.2017
За 9 месяцев 2017 года рынок жилищного кредитования УрФО вырос на 25%
В Екатеринбурге объявили о задержании насильника маленькой девочки
15:50, 18.11.20171
В ЦПКиО Екатеринбурга начали принимать в армию
15:38, 18.11.2017
На окраине Екатеринбурга 10 пожарных тушили Daewoo Nexia
14:35, 18.11.2017
ВТБ за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза
В Екатеринбурге поймали возможного насильника 12-летней девочки
12:47, 18.11.20171
В Свердловской области начали штрафовать за парковку на газонах
12:37, 18.11.20172
Мисс Екатеринбург – 2009 получила роль в драме про русский бильярд
12:09, 18.11.2017
Новый сервис UtbPay – переводы и платежи на сайте Уралтрансбанка
Под Екатеринбургом в столкновении иномарки и автобуса погибла женщина
11:43, 18.11.2017
Свердловский лыжник Евгений Белов выиграл отбор на Кубок мира
11:17, 18.11.2017
За один вечер в Екатеринбурге ограбили банк и пункт микрозаймов
10:58, 18.11.2017
Макроэкономический обзор ВТБ за октябрь: хороший урожай зерновых привел к снижению цен на мясо
Екатеринбург отмечает 294-й день рождения
10:40, 18.11.20171
Няня из Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве матери троих детей, страдала алкоголизмом
20:35, 17.11.2017
Автобус с "рогами": в Екатеринбурге тестируют новый городской вид транспорта
20:23, 17.11.20172
Ежедневный обзор ВТБ по валютному рынку: Пока евро-доллар стоит на 1.16
Свердловские власти запретили строительство в заброшенной больнице в Зеленой роще
20:10, 17.11.20171
Свердловская область вошла в топ-20 самых читающих регионов
19:40, 17.11.20171
В Екатеринбурге появился новый контейнер для сбора отработанных батареек
19:38, 17.11.20171
Водителя, спасшего уральских детей в ДТП, представят к высшей награде омбудсмена РФ
19:31, 17.11.2017
"Подумала, что сейчас будут стрелять": история с нападением собак на Компрессорном получила неожиданное продолжение
19:15, 17.11.20172
В Екатеринбурге дизельное топливо подорожало до 40 рублей за литр
19:10, 17.11.2017
В Екатеринбурге после пожара в коллекторе нашли два трупа
19:01, 17.11.2017
Госдума РФ разрешила составить список авиадебоширов: пускать на борт их не будут
18:18, 17.11.2017
Полумеры не решили проблем: разбираемся, почему мэрия опять проиграла суд по "выделенкам" на Малышева
17:59, 17.11.2017
В Екатеринбурге глава Росгвардии посетил Центральный стадион
17:49, 17.11.2017
В "Коляда-театре" представят "Кисельные берега"
17:35, 17.11.2017
Уралтрансбанку 27 лет!
17:22, 17.11.2017
Росстандарт нашел грубые нарушения на детских площадках в Свердловской области
16:52, 17.11.2017
В Свердловской области семья с ребенком отравилась токсинами в доме для сирот
16:09, 17.11.2017
У Екатеринбурга появится свой "Эрмитаж" за полмиллиарда рублей
15:55, 17.11.2017
ВТБ запускает программу автокредитования со ставкой от 1 % годовых
15:37, 17.11.2017
Строительство екатеринбургского ледового городка под угрозой срыва
15:36, 17.11.20172
Водителя из машины доставали спасатели: в Екатеринбурге "семерка" врезалась в дерево
14:59, 17.11.2017
19 ноября состоится предпоследний отборочный Старого Нового рока
14:45, 17.11.2017
В Екатеринбурге трамвай столкнулся с груженным кирпичами грузовиком
14:35, 17.11.2017
Дело о перестрелке в Цыганском поселке Екатеринбурга дошло до суда
14:11, 17.11.2017
В Екатеринбурге сломали памятную доску адмиралу Колчаку
13:28, 17.11.20171
Музыкальный театр "Верона" представит мюзикл Rockstar в Екатеринбурге
12:54, 17.11.2017

На окраине Кольцово 8 часов тушили пожар в частном доме: есть пострадавший

На окраине Кольцово 8 часов тушили пожар в частном доме: есть пострадавший
16+
Фото: Архив "НАШЕЙ"
Огонь бушевал на площади 100 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

Сегодня утром, 19 ноября, на окраине поселка Кольцово на улице Петропавловской загорелся частный дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 9.35.

– На площади 100 квадратных метров повреждена кровля, чердачное перекрытие и внутренняя отделка частного жилого дома. Есть пострадавший. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 20 человек личного состава, – рассказали спасатели.

На борьбу с огнем сотрудники МЧС потратили 8 часов: в 10.00 пожар был локализован, в 10.39 открытое горение удалось ликвидировать, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 18.04.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Игорь Труш, 19.11.2017, 18:42
Тэги: Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Личное Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Хоккей Сибирская язва Строительство Дорожные воины Происшествия Афиша Кризис и санкции Катастрофа В Египте разбился самолет с российскими туристами Горящие авто Тест Необычное Биатлон Крушение самолета под Ростовом Кто заработал МЧС Развлечения Суд Храм святой Екатерины Фото Видео Истории 9 мая ВУЗ Война ритуальных агентств Голодовка в колонии История успеха Психология Коллекторы Студенты Отдых Красота Екатеринбуржцы в разных странах ЧМ-2018 Отношения Музыка Школа ЖКХ Приговор Лошагину Недвижимость Медицина Производство Слухи Горячее Знаменитости СМИ Выставки Экономика Грипп Криминал Расписание Скандал с Новиковым Рецензия Взрыв Расстрел Гололед Расстрел на Депутатской Женщины Снос монастыря на Качканаре Лайфхак ДТП Военный репортаж Мистика ЗАГС Репортаж Бизнес Парковки Спорт Финансы Новости Недвижимость Свердловской области Дети Религия Новости дня Ошибки врачей Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Новости России Доска позора Обрушение крыши на Калинина Авто Ловец покемонов ИГИЛ Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Культура Растения Мотоциклы Экономия Эксклюзив Погода Пусть говорят Взятки Мужчины Интернет Туризм ЖКХ Свердловской области Бэби-боксы Транспортная реформа Грипп в Екатеринбурге Позитив Искусство Футбол Статистика Секс Шоу-бизнес Корь Интервью Пожар Мировые новости Высокие технологии Самолет Минобороны упал в Якутии Дороги Баскетбол ГИБДД Ту 154 Животные Общественный транспорт Семья Конкурсы В Екатеринбурге -40 градусов Мода Скандалы Здоровье 9 мая Мультимедиа Жизнь в городе Рейтинг Транспорт Убийство в Рахмангулово Хэллоуин-2015 Отключение света Уралмаш, Эльмаш Новый год Дело Пьянкова Скорая помощь Деньги Политика Розыск История Екатеринбурга Самолет Еда Смерть Ельцин-центр Образование Дом-2 Убийство Ирины Вахрушевой Опрос Приостановка полетов в Египет Путин Волейбол

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Мария Шмурыгина
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru