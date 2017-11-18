На заводе в Краснотурьинске мужчину убило током

По неподтвержденным данным, погибший не был сотрудником предприятия.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017
Накануне поздно вечером, 18 ноября, в Краснотурьинске на Богословском алюминиевом заводе от удара током погиб мужчина. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах северного города.
– Да, действительно, от удара электрическим током умер мужчина, – цитирует "Вечерний Краснотурьинск" источник в правоохранительных органах.
По неподтвержденной информации, погибшему мужчине 40 лет. Он не являлся сотрудником завода, а работал в одной из подрядных организаций.
- Причину трагедии выяснят в ходе доследственной проверки.
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