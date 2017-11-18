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На заводе в Краснотурьинске мужчину убило током

На заводе в Краснотурьинске мужчину убило током
16+
Фото: Википедия
По неподтвержденным данным, погибший не был сотрудником предприятия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.11.2017

Накануне поздно вечером, 18 ноября, в Краснотурьинске на Богословском алюминиевом заводе от удара током погиб мужчина. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах северного города.

– Да, действительно, от удара электрическим током умер мужчина, – цитирует "Вечерний Краснотурьинск" источник в правоохранительных органах.

По неподтвержденной информации, погибшему мужчине 40 лет. Он не являлся сотрудником завода, а работал в одной из подрядных организаций.

  • Причину трагедии выяснят в ходе доследственной проверки.

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Игорь Труш, 19.11.2017, 13:20
Тэги: Происшествия
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