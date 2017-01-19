Следователи возбудили дело из-за взрыва на стройке «Ленты» в Екатеринбурге

Расследование дела продолжается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

Свердловский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газового баллона на строительной площадке гипермаркета «Лента» в Екатеринбурге, сообщили сегодня, 20 января, в пресс-службе СК. Дело возбудили по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Сейчас следователи и полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Также они устанавливают лиц, которые отвечают за безопасность работников на стройплощадке «Ленты». В ходе расследования специалисты проведут судебные экспертизы.