Следователи возбудили дело из-за взрыва на стройке «Ленты» в Екатеринбурге

Расследование дела продолжается.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017
Свердловский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газового баллона на строительной площадке гипермаркета «Лента» в Екатеринбурге, сообщили сегодня, 20 января, в пресс-службе СК. Дело возбудили по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Сейчас следователи и полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Также они устанавливают лиц, которые отвечают за безопасность работников на стройплощадке «Ленты». В ходе расследования специалисты проведут судебные экспертизы.
- Газовый баллон взорвался утром 18 января на стройплощадке «Ленты» на перекрестке улиц Машиностроителей – XXII Партсъезда. Там пострадали два человека – мужчины 33 и 34 лет. Они получили травмы, с которыми их госпитализировали в больницу.