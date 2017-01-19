В Екатеринбурге сотрудник МЧС пытался покончить с собой на рабочем месте после разговора с беременной женой

Молодой человек сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

В Екатеринбурге молодого сотрудника МЧС нашли на рабочем месте с глубокими ножевыми ранениями . Как написал Life 20 декабря, он мог изрезать сам себя. Мужчина сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

24-летний спасатель одной из пожарных частей Екатеринбурга 20 января был доставлен в больницу с серьезными повреждениями грудной клетки и трахеи, также пострадало сердце. Пока мужчина находится на ИВЛ в тяжелом состоянии.

— Молодой человек с помощью ножа для пожарных рукавов нанес себе колото-резаную рану шеи и грудной клетки, повредив при этом сердце и трахею, — сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Пострадавший потерял при ранении три с половиной литра крови.

Как написал Life, спасателя нашли с ранениями сразу после разговора по телефону с его беременной женой. Мужчина работает в службе спасения около 3 лет.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, по данному факту проводят проверку правоохранительные органы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу от комментариев отказались.

С конца 2016 года в Свердловской области идут массовые сокращения в службе спасения.

В ноябре на улице Чкалова у себя дома покончил с собой 34-летний спасатель службы МЧС.