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В Екатеринбурге сотрудник МЧС пытался покончить с собой на рабочем месте после разговора с беременной женой

В Екатеринбурге сотрудник МЧС пытался покончить с собой на рабочем месте после разговора с беременной женой
16+
Фото: ekburg.ru
Молодой человек сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

В Екатеринбурге молодого сотрудника МЧС нашли на рабочем месте с глубокими ножевыми ранениями. Как написал Life 20 декабря, он мог изрезать сам себя. Мужчина сейчас в больнице в тяжелом состоянии.
 
24-летний спасатель одной из пожарных частей Екатеринбурга 20 января был доставлен в больницу с серьезными повреждениями грудной клетки и трахеи, также пострадало сердце. Пока мужчина находится на ИВЛ в тяжелом состоянии. 

— Молодой человек с помощью ножа для пожарных рукавов нанес себе колото-резаную рану шеи и грудной клетки, повредив при этом сердце и трахею,  — сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. 

Пострадавший потерял при ранении три с половиной литра крови.
 
Как написал Life, спасателя нашли с ранениями сразу после разговора по телефону с его беременной женой. Мужчина работает в службе спасения около 3 лет.
  • Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, по данному факту проводят проверку правоохранительные органы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу от комментариев отказались.
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  • В ноябре на улице Чкалова у себя дома покончил с собой 34-летний спасатель службы МЧС.

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Марина Подкорытова, 20.01.2017, 17:04
Тэги: Происшествия, Мужчины, Жизнь в городе
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Горожанин20 января 2017, 17:08
Конечно сокращения, а как жить?Господи, что творится, сплошной суицид!Гибнут молодые.что со страной стало, куда катимся?Если у депута дочь деньги интимном зарабатывает, что про простой народ говорить!Где нищете заработать?
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