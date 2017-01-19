В Свердловской области уменьшилось число тяжких преступлений

В полиции подвели итоги работы в 2016 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

На расширенном заседании коллегии, которое сегодня провели в ГУ МВД России по Свердловской области, подвели итоги работы полиции по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений за 2016 год.

В совещании участвовали руководители всех территориальных ОВД, первые лица подразделений главка и представители органов власти и силовых ведомств, рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Всего за прошлый год в Свердловской области зарегистрировали 63 454 преступления. Эта цифра на 12,2 процента меньше, чем за тот же период 2015 года.

Число преступлений уменьшилось

Принятыми мерами в 2016 году достигнуты определенные результаты по целому ряду приоритетных направлений. Вместе с тем, генерал Кривегин дал критическую оценку отдельным сферам деятельности и тем подразделениям, в которых были выявлены недостатки. В положительном аспекте в своем выступлении врио начальника ГУ МВД области особо отметил работу подразделений ОВД Каменка-Уральского, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и ряда других городов.

Из числа зарегистрированных преступлений наибольшее снижение зарегистрировали по четырем категориям: особо тяжким (-19,6 процента; 4246), тяжким (-13,8 процента; 9412), связанным с незаконным оборотом наркотиков (-22,2 процента; 6109), совершенным с применением оружия (-25,5 процента; 222). Полиции удалось добиться и сокращения преступлений, представляющих наибольшую социальную значимость. В их числе деяния, совершенные против собственности: краж – 25 988, что меньше на 13,7 процента, грабежей – 1 979, что меньше на 5,8 процента, разбойных нападений – 423, что меньше на 7,8 процента, квартирных краж – 1 693, что меньше на 7,4 процента.

В результате профилактической работы и оптимизации нарядов сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, – 25 763, что меньше на 12 процентов, в том числе на улицах – 17 055, что меньше на 4,9 процента.

Аварий стало меньше

На 15,1 процента снизилось количество аварий (2 977). Почти на 10 процентов уменьшилось число погибших в них людей (472). На 12,8 процента (3 915) сокращено число людей, раненных в результате ДТП.

Незаконный оборот наркотиков

Была пресечена деятельность 56 организованных преступных групп в сфере незаконного оборота наркотиков, сыщиками изъято 122 килограмма наркотических средств. Удалось достичь снижения на 15,2 процента количества преступлений всех категорий (807), совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического и токсического опьянения.

Работа с мигрантами

Положительные результаты работы отмечают в сфере миграции. За отчетный период гарнизоном полиции предоставлено свыше 1 миллиона 626 тысяч государственных услуг в данном направлении. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, составила 96,3 процента. В целом по итогам года ожидание в очереди на оказание государственных услуг не превысило установленных нормативов

во всех подразделениях ОВД. Доля государственных услуг, предоставленных в электронном виде, увеличилась практически в 30 раз: с 1,4 процента до 39,8 процента.

– Органами внутренних дел области раскрыт ряд резонансных преступлений. В частности, пресечена деятельность группы «черных риелторов», на счету ее 11 участников было 76 криминальных эпизодов. Ликвидирована организованная вооруженная группа бандитской направленности, которая действовала на территории Нижнего Тагила. Семь ее участников специализировались на совершении разбойных нападений, грабежей и вымогательств с применением огнестрельного оружия. В ходе проводимой работы установлена причастность фигурантов к 30 эпизодам тяжких и особо тяжких преступлений, – отметил полковник Горелых.

Коррупция и взяточничество

Особое внимание уделялось выявлению и привлечению к ответственности коррупционеров и взяточников. По материалам ОВД возбуждены уголовные дела в отношении 14 должностных лиц. По категории экономической направленности выявлено более 2 500 преступлений и 157 – в сфере налогообложения.