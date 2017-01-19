В Заречном елка, выброшенная с седьмого этажа, разбила окно

Услышав шум, соседи сначала подумали, что у них взорвался телевизор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.01.2017

В Заречном жильцы квартиры на седьмом этаже решили избавиться от новогодней елки, сбросив ее с балкона седьмого этажа, пишет сегодня, 20 января, tagilcity. Хвойное дерево, падая вниз, пробило окно на первом этаже.

Пострадавшие жильцы сначала решили, что у них взорвался телевизор, но потом они увидели разбитый стеклопакет и елку.