Пенсионерке и ее безработному сыну, которые убили почтальона в Екатеринбурге, грозит пожизненное

Они тщательно планировали преступление целый месяц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Жестокое убийство произошло средь бела дня на Ботанике. Днем 17 февраля в первом подъезде дома № 6 на Самоцветном бульваре нашли труп женщины. Завернутое в полиэтиленовую пленку тело с четырьмя ножевыми ранениями лежало на лестничной площадке 8-го этажа.

– Убили почтальона, которая разносила пенсии, – уточнила жительница многоэтажки.

В региональном отделении «Почты России» подтвердили, что убитая 60-летняя Эмма Николенко проработала у них 4 года.

– Коллектив УФПС Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей, - прокомментировали в пресс-службе «Почты России». – Ее семье будет оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон.

Кроме того, там добавили, что все пенсии будут выплачены в срок. Ведь с собой у почтальона было около 240 тысяч рублей, но на месте преступления их не нашли.

По горячим следам следователи Чкаловского района задержали подозреваемых в убийстве – 63-летнюю пенсионерку Людмилу Рыжкову и ее 29-летнего сына Константина, которые живут в этом же подъезде на 9-м этаже. После чего силовики нашли в их квартире 186 тысяч рублей.

Фото с обыска квартиры Рыжковых.

По данным следствия, мать и сын планировали убийство целый месяц. А когда почтальон пришла к ним, напали на нее с электрошокером и ножом. После чего замотали тело в пленку и перетащили на этаж ниже.

При нападении пенсионерка и ее сын использовали электрошокер.

– Пенсионерке и ее сыну предъявлено обвинение по статьям «Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем» и «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей», – прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Теперь сообщникам, которых по решению суда заключили под стражу, грозит вплоть до пожизненного.

Тот факт, что женщинам, работающим почтальонами, часто приходится в одиночку разносить по квартирам большие суммы денег, в «Почте России» прокомментировали следующим образом:

– В соответствии с российским законодательством пенсионеры имеют право выбора способа доставки пенсий. Это либо перевод на банковскую карту, либо доставка на дом через сеть Почты России или альтернативной коммерческой структурой. Для обеспечения безопасности почтовых работников совместно с правоохранительными органами разработана система мер, позволяющих снизить риски попадания почтальонов в экстренные случаи.