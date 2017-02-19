В Екатеринбурге на Бардина мужчина пытался ограбить женщину-водителя, запрыгнув к ней в салон автомобиля

Он ранил девушку ножом и убежал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В Екатеринбурге в субботу, 18 февраля, 33-летний мужчина напал на девушку прямо в ее машине. Как сообщили в ГУ МВД по Екатеринбургу, он прыгнул к ней в автомобиль и стал угрожать ножом. А когда девушка закричала, ранил ее и убежал.

В полиции сообщили подробности случившегося. В субботу около 8 часов вечера 26-летняя девушка вышла из продуктового магазина и села в свой автомобиль. Тут неожиданно на переднее сиденье к ней подсел незнакомый мужчина. – Он сразу достал нож, потребовав деньги и личные вещи. Однако женщина начала кричать и попыталась оказать сопротивление. В ответ нападавший ударил ее ножом, тяжело ранив свою жертву, – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. – После этого потерпевшая открыла дверь и начала звать на помощь. Увидев, что крики женщины привлекли внимание многочисленных прохожих, подозреваемый выбрался из автомобиля и побежал через дорогу в сторону парка Архипова. На бегу он успел избавиться от ножа, который был впоследствии обнаружен и изъят. Один из прохожих сумел догнать и остановить убегавшего. Уже через несколько минут к нему на помощь подоспели сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4, который расположен буквально в сотне метров. Полицейские услышали крики, поспешили к месту инцидента и скрутили обидчика. Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу № 24.

Задержанный был ранее судим за такое же преступление. Из колонии он освободился в 2015 году после 8 лет заключения — он сидел за разбой.

Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что две недели назад лишился работы и решил таким образом достать деньги.