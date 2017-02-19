Ночью в Екатеринбурге огонь уничтожил ВАЗ и иномарку

Пожар произошел на бульваре Денисова-Уральского.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В Екатеринбурге в ночь на 20 февраля на бульваре Денисова-Уральского сгорел ВАЗ и иномарка, сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар начался около часа ночи: на площади четыре квадратных метра горели "двенадцатая" и "Опель". На место происшествия прибыли шесть спасателей и одна спецмашина, к их приезду огонь охватил моторный отсек и салон отечественной машины и кузов иномарки.

Пожарные локализовали огонь в течение десяти минут, всего на тушение автомобилей ушло около получаса.