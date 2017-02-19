В Екатеринбурге похоронили военного, который погиб в командировке в Сирии

Для мужчины это была всего вторая командировка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Во время спецоперации в Сирии погиб 31-летний военнослужащий из Екатеринбурга, Вадим Магамуров. Как сообщил e1, он служил начальником разведки. Сегодня, 20 февраля, прошли его похороны в Екатеринбурге.

Старший лейтенант Вадим Магамуров погиб во время спецоперации в Сирии в четверг, 16 февраля. Как рассказал его друг, екатеринбуржец служил в военной части в городе Юрга в Кемеровской области. В 2007 году Вадим окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, несколько раз ездил в Сирию. В декабре получил в награду медаль «За заслуги перед Отечеством II степени».

– 16 февраля мне написали его сослуживцы и сказали, что Вадима больше нет в живых. Он ездил туда два раза. Ребята рассказали, что он попал под пулеметный огонь противника и погиб.Человеком он был очень смелым, честным. Вадим никогда ничего не боялся, – сообщил друг погибшего Эльнар Садиров.

По словам Эльнара, он дружил с Вадимом с 2014 года, они познакомились в Донецке.

Как рассказала e1 подруга Магамурова, накануне последней командировки он будто бы почувствовал свою смерть, сказав ей: «Я чувствую, что это моя последняя командировка, я не вернусь».