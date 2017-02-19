В квартире на Большакова, где обнаружили тело в петле и с ножом в груди, нашли предсмертную записку

Поэтому следователи не рассматривают версию самоубийства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Следователь Октябрьского следственного отдела рассказал E1.RU об обстоятельствах гибели мужчины, тело которого нашли на выходных в квартире многоэтажки на Большакова. Напомним, что в груди у мужчины торчал нож, а на шее была петля. Поэтому у многих могло сложиться впечатление, что екатеринбуржца убили. Однако силовики не рассматривают такую версию.

– 11-й этаж, окна закрыты, - объяснил корреспонденту городского портала заместитель руководителя Октябрьского следственного отдела Николай Дроздецкий. – В помещении мужчина находился один, квартира была закрыта изнутри на шпингалет, а также на металлическую цепочку, ключи вставлены в замок. Для вскрытия потребовалась помощь спасателей. Тело осмотрел медик, и действительно на нем есть характерное ножевое ранение, в передней части. Также обнаружена предсмертная записка.

То есть данных, позволяющих говорить об убийстве, у следователей нет. Поэтому сейчас, как и всегда в подобных случаях, основной является версия о доведении до самоубийства.