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В квартире на Большакова, где обнаружили тело в петле и с ножом в груди, нашли предсмертную записку

В квартире на Большакова, где обнаружили тело в петле и с ножом в груди, нашли предсмертную записку
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Фото: Google Maps
Поэтому следователи не рассматривают версию самоубийства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

Следователь Октябрьского следственного отдела рассказал E1.RU об обстоятельствах гибели мужчины, тело которого нашли на выходных в квартире многоэтажки на Большакова. Напомним, что в груди у мужчины торчал нож, а на шее была петля. Поэтому у многих могло сложиться впечатление, что екатеринбуржца убили. Однако силовики не рассматривают такую версию.

– 11-й этаж, окна закрыты, - объяснил корреспонденту городского портала заместитель руководителя Октябрьского следственного отдела Николай Дроздецкий.  – В помещении мужчина находился один, квартира была закрыта изнутри на шпингалет, а также на металлическую цепочку, ключи вставлены в замок. Для вскрытия потребовалась помощь спасателей. Тело осмотрел медик, и действительно на нем есть характерное ножевое ранение, в передней части. Также обнаружена предсмертная записка.

То есть данных, позволяющих говорить об убийстве, у следователей нет. Поэтому сейчас, как и всегда в подобных случаях,  основной является версия о доведении до самоубийства.

  • Как ранее сообщили в Следственном комитете, если будет установлено, что смерть не носит криминального характера , то уголовное дело возбуждать не будут.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 20.02.2017, 19:48
Тэги: Криминал, Происшествия
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