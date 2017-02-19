В Нижнем Тагиле отчим признался, что начал насиловать дочку, когда той было всего 8 лет

Ее мать помогала своему мужу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.02.2017

В Нижнем Тагиле местный житель признался в том, что насиловал собственную падчерицу, написал Ura.ru 19 февраля. Он рассказал, что начал издевательства над девочкой еще в 2010 году, когда той было всего 8 лет.

Как сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах, 42-летний ранее судимый Алексей, которого сейчас держат в СИЗО-3, признался в трех новых эпизодах

По показаниям мужчины, первый раз случился после 1 января 2010 года. Сначала это были «иные действия сексуального характера», а с июля 2011 года, по признанию самого педофила, начались настоящие изнасилования.

В СКР по Свердловской области от официальных комментариев воздержались. Расследование продолжается.